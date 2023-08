Felipe Massa eist miljoenen schadevergoeding voor "gestolen F1-titel" uit 2008

15 jaar na datum ligt de verloren wereldtitel van 2008 nog altijd zwaar op de maag van Felipe Massa. De Braziliaan was volop in de titelstrijd verwikkeld met Lewis Hamilton. In de GP van Singapore, de op 3 na laatste GP van het seizoen, leek Massa op weg naar de overwinning én belangrijke punten. Maar toen knalde zijn landgenoot Nelson Piquet tegen een muur, waarna de safety car op het circuit kwam en Massa zijn grote voorsprong kwijtspeelde. Uiteindelijk won Piquets Renault-ploegmaat Fernando Alonso die race, ook na knoeiwerk in de pits bij het Ferrari van Massa. Piquet verklaarde een jaar later dat hij opzettelijk was gecrasht, om Alonso aan de overwinning te helpen. Volgens Massa waren de F1-bazen op de hoogte van dit schandaal, maar stopten ze het bewust in de doofpot om de sport niet in diskrediet te brengen, iets wat later door F1-paus Bernie Ecclestone ook met zoveel woorden werd bevestigd.

"F1 en FIA hebben het wangedrag bewust genegeerd"

Massa verloor uiteindelijk de wereldtitel aan Hamilton na een zo mogelijk nog dramatischer ontknoping in Brazilië. Hij zou nog tot 2017 racen, maar zonder wereldtitel de sport vaarwel zeggen.



En dat knaagt blijkbaar nog altijd. Massa heeft daarom zijn advocaten in gang gezet om juridische actie te ondernemen. In een brief nemen ze een voorschotje op een mogelijke rechtszaak.

"Simpel gezegd: mijnheer Massa is de rechtmatige wereldkampioen van 2008", staat er in de brief, gericht aan de bazen van de Internationale Automobielfederatie FIA en de F1.

"De F1 en FIA hebben het wangedrag dat hem de titel kostte (de crash van Piquet, red) bewust genegeerd."

"Het is moeilijk om een bedrag te plakken op de financiële schade mijnheer Massa hierdoor heeft geleden, maar volgens schattingen is dat minstens tientallen miljoenen euro's. Om nog maar te zwijgen over de emotionele schade en het reputatieverlies."

De brief sluit af met de mededeling dat Massa en zijn advocaten "zonder bevredigend antwoord" hun juridische stappen voort zullen zetten.