Het was nog altijd niet helemaal doorgedrongen bij Belgian Cats Julie Vanloo en Laure Resimont. Toch is Vanloo ervan overtuigd dat er na de EK-triomf nog mooie momenten wachten op de Cats. "Dit is een piek, maar we zijn nog niet klaar", vertelde ze bij aankomst op Zaventem. Het nieuwe doel? "De Olympische Spelen", zei ze zonder twijfel in Journaal Laat.