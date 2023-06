Tedesco verrast: Al Dakhil, Deman, Trésor en Bodart debuteren bij Rode Duivels, weer geen Mertens

clock 16:45 Deman reageert op zijn selectie:. 16 uur 45. Deman reageert op zijn selectie:

16:25 Einde persconferentie. Domenico Tedesco weet wel de Belgische voetbalfan op het puntje van zijn stoel te houden, dat staat vast. Ook zijn tweede selectie kent heel wat verrassende, jonge namen. De verklaring van zijn keuzes zit erop, de bondscoach verlaat de perszaal.

16:22 Spelers die uitkijken naar vakantie? Dat is niet alleen een ding bij de Rode Duivels. Het gaat nu om "het willen" en de mentaliteit van mijn spelers. Domenico Tedesco.

16:22 De Bruyne en Lukaku zullen sowieso spelen in de kwalificatiewedstrijden. Het zijn enorm belangrijke matchen. Domenico Tedesco.

16:20 Ik heb de spelers uit de Jupiler Pro League langer kunnen analyseren in het stadion. Zo zag ik bijvoorbeeld een grote verbetering in de vorm van Hans Vanaken. Ik geef nu de kans aan wat andere spelers om zich te tonen. Ik kijk ernaar uit om ze te ontmoeten en ze te leren kennen. Domenico Tedesco.

16:18 Casteels kende een moeilijk seizoen bij Wolfsburg, Bodart stond bovenaan onze lijst om hem te vervangen. Hij is een doelman met veel potentieel. Domenico Tedesco.

16:17 Het is aan ons om het juiste moment te vinden om de nieuwe, jonge spelers in te passen in de ploeg. Ik roep ze alleen maar op wanneer ze ook de ploeg kunnen helpen. Domenico Tedesco.

16:15 Olivier Deman speelde de laatste wedstrijd van het seizoen niet voor Cercle, omdat we al in contact stonden met de club. Hij geeft elke wedstrijd elk veel. Ik observeerde hem tijdens zijn opwarming, zo'n kwartiertje. Daarin deed hij wel 25 sprints, echt voluit. Dat zegt genoeg over zijn karakter, én hij heeft een uitstekende techniek. Domenico Tedesco.

16:14 Amadou Onana heeft een lichte blessure aan zijn lies. Een bittere pil om te slikken. Domenico Tedesco.

16:13 Al-Dakhil en Deman moeten de uitdaging aangaan. Ik hoop dat ze plezier beleven en klaar zijn op het moment dat ik ze nodig heb. Ze zullen erbij zijn voor beide interlands van de Duivels, daarna trekken ze naar het EK U21. Dus er is geen bijzonder plan om hen vroeger te laten vertrekken. Domenico Tedesco.

16:12 Ik hoop dat zowel Lukaku als De Bruyne zullen genieten van de CL-finale. Het zijn beiden geweldige spelers, met grootse carrières. Ik hoop dat ze allebei spelen. Domenico Tedesco.

16:11 Mertens won net de titel, ook hem heb ik een berichtje gestuurd. Op dit moment verkies ik Trésor, ook boven Thorgan Hazard. De linkervleugelpositie is altijd een moeilijke voor mij, want er is veel concurrentie. Domenico Tedesco.

16:09 Ik heb Alderweireld overwogen. Ik heb het interview gezien en hem gisteren een berichtje gestuurd. "Niet deze maand", stuurde hij terug. Misschien was hij gewoon dolgelukkig in het moment en dacht hij later nog eens goed na. Maar de deur blijft altijd open voor hem. Domenico Tedesco.

16:07 Het evenwicht zoeken tussen U21-selectie en de Rode Duivels was niet makkelijk. We deden ons best om voor elke speler de beste oplossing te zoeken. Dat zei ik ook tegen Charles De Ketelaere: hij krijgt meer speelkansen bij de beloften en doet zo meer ervaring op. Bij die ploeg kan hij ook een hoofdrol spelen. Domenico Tedesco.

16:06 De Bruyne en Lukaku zullen later toekomen. Zij spelen zaterdag, dus wil ze niet maandag al laten meetrainen met de groep. Ze hadden een lang seizoen, dus ze verdienen rust. Ook Michy Batshuayi komt woensdag pas. Domenico Tedesco.

16:03 Leandro Trossard heeft een kleine operatie, dus is niet speelklaar. Mike Trésor is zijn vervanger, want hij speelde een fantastisch seizoen bij Genk. Hij verdient deze selectie. Domenico Tedesco.

16:03 Voor ik over individuele spelers praat, wil ik zeggen dat het een moeilijke keuze was door het EK U21, waar we goed willen zijn. Domenico Tedesco.

16:02 De selectie van Tedesco.

15:58 Begin persconferentie. Domenico Tedesco zit klaar om de namen van de Rode Duivels vrij te geven.