Zonder Antetokounmpo en Morant trekken Milwaukee en Memphis hun play-offserie gelijk

Milwaukee verloor Game 1 met 117-130, nadat het al vroeg in de wedstrijd Giannis Antetokounmpo verloren had na een harde val op zijn rug. De Griek was niet fit voor Game 2, maar de Bucks hadden hem niet nodig. Brook Lopez (25 ptn) en Jrue Holiday (24) waren samen goed voor 49 punten, Bobby Portis nam met verve de plaats in van Giannis met een double-double (13 ptn, 15 rbs). Miami miste met Tyler Hero natuurlijk ook een sterkhouder, hij komt niet meer terug door een gebroken hand. De volgende 2 duels (naar een best-of-7) zijn in Miami. Het eerste is zaterdag.

Denver naar 2-0, Memphis naar 1-1

Bij Memphis was het lang onzeker of Ja Morant groen licht zou krijgen van de dokters. De vedette van de Grizzlies blesseerde zijn rechterhand op 7 april tegen Milwaukee, maar maakte de zaak erger in de opener tegen de Lakers. Finaal bleef hij aan de kant.



LeBron James had 28 punten en 12 rebounds, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg gelijkmaakte. Xavier Tillman wierp 22 punten binnen, een PR, en pakte 13 rebounds.



In Denver tot slot maakten de Nuggets er 2-0 van tegen de Minnesota Timberwolves. Jamal Murray was dé man met 40 punten, Nikola Jokic, de dubbele reguliere MVP, kwam tot 27 punten, 9 rebounds en 9 assists. Met 122-113 op zak trekt het topreekshoofd in het Westen vrijdag naar Minneapolis.



Anthony Edwards mocht zich bij de bezoekers troosten met 41 punten, een play-offrecord voor het team.