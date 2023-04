Het WK snooker in The Crucible in Sheffield is verstoord door twee activisten. Een van de activisten kon een zakje oranje poeder uitstrooien op een snookertafel, waardoor de spelers noodgedwongen naar de kleedkamers moesten. Op de andere snookertafel kon de Belgische scheidsrechter Olivier Marteel meer heibel voorkomen door op tijd een onruststoker tegen te houden.