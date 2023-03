Ontketende Giannis Antetokounmpo dirigeert Milwaukee naar winst in topper tegen Kings

Sacramento-Milwaukee was een duel tussen de nummer 2 uit het Westen tegen de nummer 1 uit het Oosten. De Bucks waren erop gebrand om weer aan te knopen met de zege na het verlies tegen Golden State en konden ook opnieuw rekenen op Giannis Antetokounmpo, die de match tegen de Warriors overgeslagen had.

Die snipperdag leek Antetokounmpo deugd te hebben gedaan, want de Griek was in Sacramento niet af te stoppen. Met 46 punten en 12 rebounds was hij de grote uitblinker in de 124-133-overwinning van de Bucks.

Ploegmaat Khris Middleton deed er nog 31 punten bij, Brook Lopez was goed voor 23 punten. Bij de thuisploeg was De'Aaron Fox de beste schutter met 35 punten.

Milwaukee verstevigt zijn grip op de 1e plaats in de Eastern Conference, omdat concurrent Boston verloor in Houston. In de Western Conference verliezen de Kings een plaatsje door de nederlaag tegen de Bucks en de winst van Memphis in Dallas.