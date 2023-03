België-Nederland in de BNXT League: "Den Bosch wordt dé uitdager voor Oostende"

De BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie, begint vandaag aan deel 2 van het seizoen: in de zogenoemde Cross Border-fase kijken Belgen en Nederlanders elkaar in de ogen. Wat mogen we verwachten van de Belgische clubs en voor welke Nederlanders wordt he opletten? Sporza blikt vooruit met Belga-journalist Maarten Weynants, die de competitie op de voet volgt.

Voor de Cross Border-fase zijn de teams opgedeeld in 2 poules: Elite Gold en Elite Silver, op basis van de resultaten in de nationale competities. Een beetje Play-off I en Play-off II in het basketbal dus. "Die Elite Gold was vorig jaar wel echt een schot in de roos, beter dan verwacht", herinnert Maarten Weynants zich. "We hebben daar echt veel goeie en toffe wedstrijden gezien." "Ik denk dat de spelers en de clubs er nu ook wel naar uitkijken om tegen andere tegenstanders te kunnen spelen. Het is weer elkaar een beetje vanaf nul leren kennen."

Veel verrassingen hebben we niet gekregen in Elite Gold en Silver. "Je zou het misschien een kleine verrassing kunnen noemen dat Bergen en Leuven er niet bij zijn", vindt Weynants. "Maar een enorme verrassing is dat ook niet, ook al was Bergen de voorbije jaren eigenlijk een vaste waarde." Wel erbij: Charleroi en Limburg United. "Limburg United was het, net zoals Oostende en Antwerp, een beetje aan zijn stand verplicht om Elite Gold te halen, ook al hebben ze veel blessures gehad." "Charleroi is een jonge ploeg, waarvan ik heel benieuwd ben hoe ze het zullen doen. Aan het einde van de nationale competitie hadden ze het wat lastig omdat het ploegspel wat weg was en ze misschien iets te veel op Jhivvan Jackson teerden. Dat ploegspel zullen ze nu moeten terugvinden."

Jhivvan Jackson van Charleroi

"Den Bosch is Nederlandse uitdager voor Oostende"

Wat opvalt als we over het muurtje kijken: Den Bosch begint met een perfect rapport aan Elite Gold. De Nederlanders verloren in de nationale competitie geen enkele keer. "Dat wordt heel interessant", meent Maarten Weynants. "Is Den Bosch nu echt zo goed dat ze erin geslaagd zijn om al hun matchen te winnen of is het niveau in Nederland toch wat gezakt?" "Een ploeg als Leiden lijkt wel wat minder kwaliteiten te hebben dan vorig seizoen, maar Den Bosch is ook gewoon versterkt. Ze hebben een bredere kern. Als er uit Nederland één uitdager komt voor Oostende, dan is het wel Den Bosch. Met Chris-Ebou Ndow hebben ze ook een speler om in de gaten te houden."

Vorig jaar presteerden de Belgische clubs sterk in Elite Gold, maar de BNXT-finale ging wel verrassend tussen 2 Nederlandse clubs. "De Belgische clubs hebben dus wel iets recht te zetten", vindt Weynants. "Zeker bij Oostende speelt het nog altijd dat ze vorig jaar de BNXT-finale niet gehaald hebben. Met de ervaren Serviër Nikola Jovanovic hebben ze onlangs nog een nieuwe center aangetrokken. Dat was misschien niet echt nodig, maar het zal Oostende nog een stuk sterker maken." "Ook Dusan Djordjevic keert nog terug uit blessure dit weekend. Oostende zal echt "au grand complet" zijn en dan heeft het echt een immens goeie ploeg. Wees maar zeker dat ze voor 3 prijzen gaan: beker en titel in België én de BNXT-titel."

Vrenz Bleijenbergh is dit seizoen een van de Belgische uitblinkers bij Oostende.

"Verwacht niet veel spanning in Elite Silver"

Voor de clubs in Elite Silver wordt het wellicht een ander verhaal. Net zoals bij Play-off II in het voetbal zal de publieke interesse een stuk minder zijn dan voor de Elite Gold, ook al staat er nog iets op het spel: het laatste ticket voor de nationale play-offs. "Maar het wordt wel heel moeilijk voor Belgische clubs om nog op te schuiven, omdat alle Belgische teams wellicht ongeveer hetzelfde resultaat zullen halen tegen de Nederlanders. Op dat vlak verwacht ik niet veel spanning", zegt Maarten Weynants. "De Nederlandse clubs in Elite Silver zijn gewoon van een minder niveau dan de Belgische, al heeft het Yoast United van de Belgische coach Paul Vervaeck wel tot het laatste moment gestreden voor een plek in Elite Gold. Hier en daar kan er misschien dus wel eens een verrassing in zitten. Toch moet het al raar lopen voor Leuven om nog naast dat ticket voor de play-offs te grijpen."

Ontdek Elite Gold en Elite Silver en wat er op het spel staat:

elite gold stand W-V ptn 1. Den Bosch (Ned) 0-0 18 2. Oostende 0-0 16 3. Leiden (Ned) 0-0 16 4. Antwerp Giants 0-0 15 5. Landstede Hammers (Ned) 0-0 15 6. Mechelen 0-0 15 7. Leeuwarden (Ned) 0-0 15 8. Groningen (Ned) 0-0 14 9. Limburg United 0-0 14 10. Charleroi 0-0 14 In Elite Gold spelen de top 5 uit België en Nederland tegen elkaar. De punten die behaald werden in de nationale fase van de competitie zijn gehalveerd. Elke club speelt 10 wedstrijden. Ploegen uit hetzelfde land spelen niet tegen elkaar. Er wordt gestreden om een plaats in de nationale play-offs. De twee hoogst geklasseerde clubs van elk land plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales van deze nationale playoffs. De 3 andere clubs plaatsen zich voor de kwartfinales. elite silver stand W-V ptn 1. Yoast United (Ned) 0-0 14 2. Feyenoord (Ned) 0-0 13 3. Leuven 0-0 13 4. Aalst 0-0 13 5. Bergen 0-0 13 6. Luik 0-0 12 7. Brussels 0-0 11 8. Den Helder (Ned) 0-0 11 9. BA Limburg (Ned) 0-0 11 10. Amsterdam (Ned) 0-0 9 In Elite Silver spelen de nummers 6-10 uit België en Nederland tegen elkaar. De punten die behaald werden in de nationale fase van de competitie zijn gehalveerd. Elke club speelt 10 wedstrijden. Ploegen uit hetzelfde land spelen niet tegen elkaar. Er wordt gestreden om het laatste ticket voor de nationale play-offs. De hoogst gerangschikte club van elk land plaatst zich voor de kwartfinales. De andere clubs strijden voor hun plaats in de cross-border play-offs.