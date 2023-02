Michael Jordan viert 60e verjaardag met gift van 10 miljoen dollar en trailer nieuwe film

Sporticoon en ondernemer

Dat Michael Jordan dat "kleingeld" kan missen, heeft het icoon niet enkel te danken aan zijn successen op het basketbalveld. De ster van de Chicago Bulls maakte ook furore in de schoenenbusiness.

Net dat was voer voor een nieuw werk gewijd aan Jordan. Na het succes van "The Last Dance", een documentaire over de carrière van de 6-voudige kampioen, volgt nu een film over het succes van zijn schoenenmerk.

"Air", zoals de film heet, gaat over de gok die Nike nam toen het Michael Jordan contracteerde. In 1984 was Nike nog relatief onbekend en Jordan had nog geen match gespeeld in de NBA. Samen zouden ze uitgroeien tot de grootste in hun respectievelijke vakgebieden. Jordan op het basketveld, Nike in de schoenensector.



De film gaat op 5 april in première in de bioscoopzalen. Hieronder kan u alvast de trailer bekijken.