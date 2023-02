Giannis Antetokounmpo telt op met 54 punten, LeBron James telt af naar record, totaalgevecht in Cleveland

Milwaukee had een formidabele Antetokounmpo nodig om een scheve situatie recht te zetten. De Bucks speelden met horten en stoten. Ze dichtten een vroege kloof, maar keken in het derde quarter opnieuw tegen een achterstand van zelfs 21 punten aan.



Hét moment voor de "Greek Freak", hij maakte 20 van zijn 54 punten in het slotquarter. Antetokounmpo (ook goed voor 19 rebounds) maakte de laatste 12 punten van zijn team. De verlamde Clippers scoorden in de laatste 4 minuten niet meer.



Bijna was de Bucks-hero nog de antiheld, maar Kawhi Leonard strafte zijn balverlies op 15 seconden van het einde niet af.



Zo beten de Clippers, waar Norman Powell (26 ptn) het verschil maakte, met 1 punt in het zand. Het was de zesde winst op een rij voor de tweede in het Oosten.



LeBron James heeft nog 63 punten nodig

Die andere ploeg uit Los Angeles jaagt nog volop op een play-offticket. Als 12e in het Westen moet het nog wat terrein goedmaken. De zege bij Indiana (111-112) was dan ook een belangrijke.



En die kreeg ook pas heel laat vorm. Want de Pacers hadden lang het voordeel met een voorsprong tot 15 punten. Pas op 2,5 minuut van het einde kwamen de Lakers voor.



LeBron James (26 ptn, 7 ass) en Anthony Davis (31 ptn, 14 rbs) waren andermaal de hoofdrolspelers bij de bezoekers. Een driepunter van King James luidde de ommekeer in.



James heeft nu nog 63 punten nodig om het puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar (38.387 ptn) te kloppen. Morgen tegen New Orleans komt nog wat vroeg, maar dinsdag tegen Oklahoma of donderdag tegen Milwaukee zou het prijs kunnen zijn.



Denver, de leider in het Westen, won makkelijk de "topper" tegen regerend kampioen Golden State (134-117). Dubbel MVP Nikola Jokic (22 ptn, 16 rbs, 13 ass) en Jamal Murray (33 ptn) hielden de Warriors op de 9e plaats. Stephen Curry (28 ptn) kon de defensieve zorgen niet goedmaken.



Dallas diende New Orleans een 10e verlies op een rij toe (111-106). Luka Doncic plezierde het publiek met een nieuwe masterclass (31 ptn, 8 rbs, 4 ass), maar kon die niet afmaken, want na 5 minuten in het derde quarter moest hij met een enkelblessure naar de kant.



Totaalgevecht in Cleveland-Memphis

Het topduel tussen Cleveland, de 5e in het Oosten, en Memphis, de 2e in het Westen, zorgde voor weinig fraaie beelden. In het derde quarter ontaardde de partij na een opstootje tussen Donovan Mitchell (Cavs) en Dillon Brooks (Grizzlies).



Brooks viel op de grond, toen hij afgestopt werd, maar reageerde met een elleboogstoot in het kruis van Mitchell. Die werd razend, gooide de bal op Brooks en greep hem bij de keel.



Iedereen kwam daarop een robbertje meevechten op het veld in het Rocket Mortgage FieldHouse: spelers, staf, scheidsrechters en securitypersoneel. De rust keerde gelukkig weer. Brooks, titularis in de komende All Star Game, en Mitchell werden allebei uitgesloten.



De partij werd in een gespannen sfeer afgewerkt. Cleveland haalde het met 128-113, Darius Garland was de beste met 32 punten en 11 assists. Bij de Grizzlies was Morant goed voor 24 punten, 8 assists en 8 rebounds.

