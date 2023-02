Boston Celtics maken Brooklyn Nets in in NBA-kraker, Lillard troeft Morant af

Je moest gisteren niet te laat komen in het TD Garden in Boston om nog wat spanning te beleven. Al op het eind van het eerste quarter was het verschil 30 punten (46-16) met dank aan een resem driepunters. Uitblinker Jayson Tatum (31 ptn, 9 rbs) was in het eerste quarter goed voor 18 punten.



Vanaf dan maakten de thuisspelers er een gezondheidswandeling van. Met de hulp van Jaylen Brown (26 ptn) en Robert Williams III (16 ptn, 9 rbs) liep de kloof in het laatste quarter uit tot 49 punten.



Bij Brooklyn liep het defensief compleet mis, omdat zijn beste speler, Kevin Durant (knie), afwezig bleef, maar ook Ben Simmons (knie) en T.J. Warren (scheenbeen) ontbraken. Kyrie Irving vermocht niets (20 ptn).



In Philadelpha namen de Sixers, derde in het Oosten, revanche tegen Orlando. 48 uur na de onnodige nederlaag tegen de Magic werd het nu 105-94. James Harden (25 ptn, 10 ass, 9 rbs) nam in het 4e quarter zijn verantwoordelijkheid, want Joel Embiid scoorde geen enkel punt in de laatste 12 minuten. Daarvoor was hij nochtans uitstekend op dreef met 28 punten en 11 rebounds.