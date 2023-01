BEKIJK: Dallas-king Luka Doncic geeft Detroit een oplawaai met 53 punten

Het is al de vierde keer dit seizoen dat Doncic 50 punten of meer maakt in een wedstrijd. Dat doet niemand de Sloveen na. Die toonde dat hij er weer helemaal stond na een lichte enkelverzwikking, waardoor hij een match miste. De Pistons probeerden nochtans alles om hem af te stoppen, ook verbale en mentale spelletjes. Maar Doncic maalde er niet om met een weergaloze prestatie van 53 punten, 8 rebounds, 5 assists en 2 steals. In het eerste quarter was hij al goed vor 24 van de 30 Dallas-punten. Dallas blijft 6e in het Westen, achter regerend kampioen Golden State, dat stilaan naar boven kruipt. Tegen Oklahoma (128-120) vierden de Warriors een derde opeenvolgende zege. Met dank aan de onvermijdelijke Stephen Curry (38 ptn, 12 ass, 8 rbs).

Philadelphia geeft het weg

De Sixers hadden de wind in de zeilen in januari en leken thuis tegen laagvlieger Orlando hun 8e zege op een rij al te mogen bijschrijven, maar ze gaven een voorsprong van 21 punten in de eerste helft nog uit handen. Het leek Philadelphia aan energie en goesting te ontbreken, behalve dan Embiid (30 ptn, 11 rbs, 5 ass).



De Magic profiteerden optimaal van de 19 balverliezen, Paolo Banchero was de beste bezoeker met 29 punten en 9 rebounds. Philadelphia verliest zo de 2e plaats in het Oosten aan Milwaukee.



Zonder sterkhouders LeBron James en Anthony Davis hadden de Lakers geen verhaal op bezoek bij Brooklyn (121-104). Tot het derde quarter bleven ze nochtans in de slag dankzij Russell Westbrook (17 ptn, 10 ass, 8 rbs). Maar het 4e quarter was er te veel aan. Daar zorgde Kyrie Irving (26 ptn) voor.



Tot slot krijgen ook Damian Lillard en Dejounte Murray een vermelding in Portland-Atlanta. De 42 punten van Lillard gaven de doorslag, de 40 van Murray volstonden niet: 129-125.