Een vleugje magie: Orlando klopt leider Boston al voor de 3e keer dit seizoen

Op papier zou een trip naar Orlando geen problemen mogen vormen voor de sterke Boston Celtics, want de Magic is pas de nummer 13 in de Eastern Conference. Alleen Charlotte en Detroit presteren nog slechter in het Oosten dit seizoen.

Maar Orlando beschikt over een jonge kern met veel potentieel, met (wellicht) toekomstig Rookie of the Year Paolo Banchero als exponent. Bovendien had Boston dit seizoen al 2 van zijn 3 wedstrijden tegen de Magic verloren en ook vannacht waren de Celtics niet opgewassen tegen Orlando.

De thuisploeg won met 113-98 en smeerde de Celtics zo hun eerste nederlaag aan sinds begin januari. "Ze verdienden de overwinning. Orlando speelde heel fysiek en ik vind dat ze een heel sterke match gespeeld hebben", gooide Boston-coach Joe Mazulla een bloemetje na de wedstrijd.

Banchero was de topschutter van Orlando met 23 punten. Bij de thuisploeg was er bovendien ook tevredenheid over de rentree van Jonathan Isaac, die nog eens op het parket stond na liefst 2,5 jaar blessureleed. De forward maakte 10 punten in evenveel minuten.

"Ik wil het team bedanken om in me te blijven geloven", sprak Isaac na afloop. "De fans waren ook geweldig. Het was onvergetelijk om er weer bij te kunnen zijn."

Bij de Celtics maakten Jayson Tatum en Jaylen Brown allebei 26 punten. Met 35 zeges en 13 nederlagen blijft Boston wel comfortabel op kop in het Oosten. In de Western Conference komt alleen Denver in de buurt van de Celtics. De Nuggets tellen 33 zeges en verloren 14 keer.