Kijk naar de monsterdunk van Morant, NBA-leider Boston wint ook weer

De meest opvallende move uit de NBA gisteren was te beleven in Indiana, waar Memphis een 9e zege op een rij boekte. Bij de bezoekers pakte vedette Ja Morant uit met een spectaculaire dunk. Bij Boston presteerde Jayson Tatum weer solide, goed voor een 6e zege op een rij van de leiders in de NBA.

Memphis blijft samen met Denver op kop in de Western Conference na de 112-130-zege bij Indiana. Desmond Bane maakte 25 punten, Morant kwam tot 23 punten en 10 assists. Maar wat de mensen zullen onthouden, is zijn dunk in het derde quarter waarmee hij er 87-67 van maakte.



"Holy cow", volgens de NBA-kenners komt die in aanmerking voor "de Dunk van het Jaar."

Bekijk de spektakeldunk van Ja Morant

Even daarvoor kwam Morant aan de andere kant van het veld ook al erg atletisch uit de hoek, door een shot van Bennedict Mathurin af te blokken. Even was er sprake van "goaltending", maar de VAR gaf Morant gelijk.



De goaltending-regel in het basketbal luidt dat bij een doelpoging een bal die een dalende beweging maakt of die het bord geraakt heeft, niet mag weggeslagen of geblokt worden.

Boston viert, Milwaukee botst weer op Miami

Memphis zit aan 9 op een rij, Boston aan 6. De Celtics wonnen met 106-122 bij Charlotte. Jayson Tatum veranderde het spelbeeld na rust. Hij scoorde 17 van zijn 33 punten in het derde quarter. Tatum deed er nog 9 rebounds en 6 assists bovenop.



De trotse leider in de Eastern Conference kon ook nog rekenen op Malcolm Brogdon (30 ptn) en Marcus Smart (13 ptn, 12 ass). Jaylen Brown ontbrak met een blessure aan de adductoren.



Voor de Hornets, de rode lantaarn in het oosten, volstonden de 31 punten van LaMelo Ball niet.



Milwaukee, een grote concurrent van Boston, verloor eerder op de dag al met 111-95 bij Miami, de tweede nederlaag tegen de Heat in evenveel dagen. De Bucks missen nog steeds hun aan de knie geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo en dat deed zich voelen.



Gabe Vincent (27 ptn) was net als 48 uur eerder bepalend. Ook Bam Adebayo (20 ptn, 13 rbs) en Victor Oladipo (20 ptn) deden hun duit in het zakje. Miami klimt door de derde zege op rij naar een zevende plaats in het oosten, Milwaukee is derde.

Nummer vier Philadelphia pakte op de valreep de volle buit bij Utah (117-118), dankzij een sterk spelende James Harden (31 ptn, 11 ass) en Joel Embiid (30 ptn). Cleveland ging op zijn beurt de boot in bij Minnesota (110-102). Anthony Edwards (26 ptn) leidde zijn troepen. De Wolves zijn zesde in het westen.



Luka Doncic ten slotte beleefde een baalavond met Dallas. De Mavericks verloren met 136-119 van Portland en de Sloveen kwam tot slechts 15 punten. Damian Lillard was de uitblinker bij de Blazers met 36 punten en 10 assists.

Uitslagen zaterdag:

Miami - Milwaukee 111-95

Charlotte - Boston 106-122

Indiana - Memphis 112-130

Toronto - Atlanta 103-114

Minnesota - Cleveland 110-102

Utah - Philadelphia 117-118

Portland - Dallas 136-119