Namen volgt voorbeeld van Castors Braine en stoot door naar 1/16e finales EuroCup

Castors Braine verzekerde zich gisteren - als een van de beste derdes - van een ticket voor de 1/16e finales.



Namen had vandaag zijn lot in eigen handen. De basketbalvrouwen stonden 2e in hun groep en waren bij winst tegen Fribourg (dat 3e stond) automatisch zeker van de volgende ronde.



Na een moeilijk wedstrijdbegin en een 7-16-achterstand ging Namen het laatste kwart in met 2 punten voorsprong (43-41). Daarin boog Fribourg de achterstand nog om in een 56-63-zege.



Niet getreurd voor Namen, want net als Castors Braine stoot het als een van de beste derdes door naar de 1/16e finales.