Uitschieters loting 1/16e finales beker: Lierse-Anderlecht, Beveren-Antwerp en Westerlo-Genk

Gevaarlijke opdrachten voor Anderlecht, Genk en Antwerp

16 van de 18 eersteklassers konden bij de loting, uitgevoerd door de geblesseerde Gent-speler Tarik Tissoudali en Stijn Van Bever van de Pro League, op een beschermde status.

Promovendus Westerlo en Seraing (de nummer 17 van vorig jaar) belandden samen met de clubs uit 1B (of de Challenger Pro League) en de amateurclubs in pot 2. Hierdoor werden ze automatisch gekoppeld aan een andere eersteklasser. In het geval van Westerlo is dat Genk, Seraing houdt het in Wallonië met een duel tegen Charleroi.

Andere opvallende affiches zijn Lierse (de leider in 1B) dat Anderlecht ontvangt en Beveren dat gastheer speelt voor Antwerp, ofwel Dieumerci Mbokani met zijn nieuwe club tegen zijn ex-club.

Enkele andere topclubs werden dan weer gespaard door Dame Fortuna: kampioen Club Brugge lootte Patro Eisden, bekerhouder AA Gent Dessel Sport en vicekampioen Union Cappellen. Deze 3 amateurclubs mogen volgens het reglement wel allemaal thuis spelen.

De wedstrijden worden gespeeld op 8, 9 en 10 november.