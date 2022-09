Een zucht van opluchting: WK van Marco Reus dan toch niet in gevaar

Zaterdag stond in de Bundesliga de Revierderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 op het programma.



Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht. Tot Marco Reus het na een halfuur spelen plots uitkermde van de pijn. De Duitser verzwikte zijn enkel en moest het veld op een draagberrie verlaten.



Twee maanden voor het WK in Qatar leek de Duitse middenvelder al voor de vierde keer in zijn carrière een groot eindtoernooi te moeten missen. Zowel tijdens het WK 2014, EK 2016 als het EK 2021 lag het Dortmund-icoon namelijk in de lappenmand.



Maar vanochtend kwam dus het gerustellende nieuws dat de schade al bij al meevalt. "Uit onderzoek is gebleken dat hij geen breuk heeft opgelopen. Zijn WK komt dus zeker niet in gevaar."



Een opsteker van jewelste. Zowel Voor Reus, Dortmund als de Duitse nationale ploeg.