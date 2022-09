17-jarige Moukoko beslist Revierderby in voordeel van Dortmund, dat wel Reus verliest

Schalke speelt dit seizoen opnieuw in de Bundesliga en dus konden de fans zich opnieuw opmaken voor de Revierderby. Bij de thuisploeg speelde Thomas Meunier de hele match als rechtsachter, Thorgan Hazard viel in in de slotfase.

Daarin ontpopte invaller Youssoufa Moukoko zich tot de held van de Dortmund-fans. De 17-jarige spits verzilverde een assist van Wolf en maakte zo het enige doelpunt van de match.

Een domper op de vreugde was wel de blessure van kapitein Marco Reus, die al na een halfuur naar de kant moest nadat hij door zijn enkel gegaan was. Er wordt gevreesd voor een lange onbeschikbaarheid.