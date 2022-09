Luka Doncic na EK-exit: "Ik kreeg een inspuiting, maar ik speelde toch belabberd"

De 1/8e finales en de kwartfinales op het EK waren de sterren uit de NBA niet gunstig gezind. Eerst werd het Servië van MVP Nikola Jokic uit het toernooi geknikkerd, dan volgde Giannis Antetokounmpo (Griekenland) en gisteravond was het de beurt aan het Slovenië van Luka Doncic. Polen draaide de titelverdediger verrassend een loer.

Doncic bleef met 14 punten en 11 rebounds onder zijn gebruikelijke niveau, maar op de persconferentie na de match bleken er verzachtende omstandigheden. "Ik was niet 100 procent. Tijdens het 3e quarter heb ik een injectie gekregen", bekende Doncic, die zijn pijnlijke rug niet als excuus wilde inroepen.

"Ik heb vandaag belabberd gespeeld. Ik heb mijn team en het hele land dat ons steunde in de steek gelaten. Dat neem ik op mij. Maar ik wil deze wedstrijd gebruiken om nog sterker te worden."

De guard van de Dallas Mavericks had wel lof voor Polen en gooide terloops ook nog een bloemetje naar de Belgian Lions, die in de 1/8e finales werden gewipt door Doncic en co. "Wij waren favoriet, maar Polen heeft een geweldig team, net zoals België. Er zijn veel sterke landen op dit EK", aldus Doncic.

De MVP van de wedstrijd was Mateusz Ponitka, die een verleden heeft bij Oostende. De Pool liet met 26 punten, 16 rebounds en 10 assists pas de 3e triple-double in de EK-geschiedenis optekenen. "Hij was fantastisch, maar ik speelde al enkele keren tegen hem, dus dat wist ik al. Hij hoort eigenlijk thuis in de NBA", vond Doncic.