Loana Lecomte verovert Europese titel mountainbike, Belgen spelen geen prominente rol

Het duurde tergend lang eer de Française haar ketting weer goed kon leggen en Lecomte snelde haar landgenote genadeloos voorbij. In een vingerknip was een voorsprong van zo'n minuut omgebogen naar een achterstand van een 50-tal seconden. Die tik kwam Ferrand-Prévot niet meer te boven. In het slot van de wedstrijd kon ze wel nog wat seconden goedmaken, maar Lecomte - de Franse kampioene - reed comfortabel naar haar eerste EK-goud. Ferrand-Prévot moest genoegen nemen met het zilver, het brons was voor de Nederlandse Anne Terpstra. De Belgische vrouwen konden zich op geen enkel moment tonen in de spits van de wedstrijd. Githa Michiels, de bronzen medaille van 2018, kon zich nog net in de top 30 nestelen. Zij werd 29e op meer dan 10 minuten van winnares Lecomte. Emeline Detilleux werd gedubbeld.

VIDEO: Ferrand-Prévot genekt door technische problemen

Githa Michiels: "Iets te veel lopen naar mijn zin"

"Het was wel plezant, maar het was ook een hectische wedstrijd", doet Githa Michiels het verhaal van haar EK. "Door de regen was het iets te veel lopen naar mijn zin, daar zijn we niet echt op getraind. Soms leek het wat meer op veldrijden."



"Mijn start was wel goed en ook het klimmen voelde goed, zeker omdat het niet mijn weer was. Ik hou meer van warmte en zon."



"Ik heb nog een hele weg af te leggen na mijn appendix-operatie begin dit seizoen. Dat is niet simpel geweest, ik moest van ver terugkomen. Ik had gehoopt op beter vandaag, maar ik ben ook blij met waar ik nu al sta. Ik ben tevreden met het parcours dat ik nu al afgelegd heb."



"Voor mij is dit weer een stapje verder van waar ik kom. De evolutie is positief. Ik probeer opnieuw plezier te beleven en dan komt het wel vanzelf. Volgende week wil ik er nog het beste van maken op het WK en dan ben ik klaar om volgend jaar een nieuwe start te maken."