Nigeriaanse sprintster geen 10 maar 11 jaar geschorst wegens doping

Okagbare veroverde op de Olympische Spelen van 2008 in Peking zilver bij het verspringen. Op de WK in Moskou van 2013 pakte ze opnieuw zilver bij het verspringen en brons op de 200 meter.



Ze werd in juli vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokio betrapt op het gebruik van een verboden groeihormoon en uitgesloten van verdere deelname.



Ze kreeg in februari een schorsing van 10 jaar opgelegd vanwege meerdere overtredingen van de dopingregels.



De nieuwe straf heeft ook negatieve gevolgen voor de Nigeriaanse ploeg op de 4x100 meter estafette. Okagbare liep namelijk mee in het kwartet dat zich tijdens de olympische kwalificatiewedstrijden in haar land plaatste voor de wereldkampioenschappen atletiek, die volgende maand worden gehouden in het Amerikaanse Eugene.



Haar bijkomende schorsing betekent dat Nigeria niet mag deelnemen op de 4x100 meter op het WK. "In een estafetteteam is het zo dat als één lid de antidopingregels overtreedt, iedereen de dupe wordt van het schrappen van resultaten. Ze betalen allemaal de prijs", zei Brett Clothier, hoofd van de AIU.