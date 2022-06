Dominicaanse Republiek, tegenstander van Belgian Cats, laat verstek gaan voor WK 3x3

De Belgian Cats beginnen vandaag aan hun WK 3x3, met wedstrijden tegen Mongolië en Egypte. Vrijdag zouden de Belgische vrouwen ook nog Polen en de Dominicaanse Republiek treffen in de groepsfase, maar die laatste wedstrijd gaat niet door.



De Dominicaanse Republiek heeft de FIBA woensdag laten weten dat het zich in laatste instantie terugtrekt uit het toernooi. De reden van het laattijdige forfait is nog niet bekend.



De Dominicaanse vrouwen zouden vandaag normaal gezien ook aan hun WK beginnen, met matchen tegen Egypte en Polen.