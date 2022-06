Ook de Belgian Cats laten het publiek genieten met 1e zege op WK 3x3

Voor dit Belgische team is 3x3 dan weer relatief nieuw, al hebben Ine Joris, Becky Massey, Laure Resimont en Julie Vanloo natuurlijk wel ervaring te over in het 5x5-basketbal.

Met Mongolië kregen de Belgian Cats een niet te onderschatten tegenstander in hun eerste opdracht op dit WK. De Mongoolse vrouwen hebben veel ervaring in het 3x3-circuit en zijn de nummer 6 van de wereld.

Julie Vanloo: "Ik voelde wel druk, maar de kop is eraf"

"Amai, oh la la. Het had zoveel makkelijker gekund", besefte ook Julie Vanloo na de vele makkelijke scores die België had laten liggen. "We missen zoveel open scores, ik als eerste."

"Misschien was het een beetje stress of overdrive? Voor ons is dit ook nieuw, maar het is geen excuus. We hadden het al veel eerder moeten afmaken. Maar winnen is winnen, op naar de volgende! De kop is eraf."



Was er dan toch stress bij de ervaren Cats? "Ik moet eerlijk toegeven dat ik toch druk voelde. Ik denk dat me dat wel wat parten gespeeld heeft, maar de kop is er nu af."

"We hebben inderdaad wat shots gemist, maar we zijn hard blijven werken in verdediging. Ik vond ons defensief ijzersterk. We hebben ons gameplan heel goed gevolgd. We wisten dat deze match belangrijk was om de toon te zetten en dat hebben we gedaan. Ik ben opgelucht."

Zelfs voor een doorwinterde 5x5-topper als Vanloo is 3x3 serieus aanpassen. "Het is echt zó zwaar, je bent constant in het rood. Toch moet je constant je kopje erbij houden. Het is zo anders dan 5x5."