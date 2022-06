Engelse voetbalbond laat bondscoach Gareth Southgate niet vallen

Engeland speelde gelijk tegen Duitsland en Italië en ging daarna twee keer pijnlijk onderuit tegen Hongarije. Vooral de 0-4 thuisnederlaag is blijven hangen.

Southgate verloor veel krediet bij de publieke opinie, die hem nochtans hoog had zitten na het bereiken van de finale op het EK in 2021 en de halve finales op het WK in 2018.

"We hebben vertrouwen in Gareth en ik denk dat dat belangrijk is", aldus Hewitt, die in januari het roer overnam bij de FA. Ze had het over "de volharding en verantwoordelijkheidszin, zijn twee kwaliteiten die ik het meest bewonder", als het ging over Southgate.

"Hij laat de schouders nooit hangen en dat is wat we verwachten van een Engelse bondscoach. Het is verfrissend om met zo iemand te werken, want zijn honger om te leren is ongewoon."

Hewitt riep ook op om de successen van Southgate niet te snel te vergeten. "Hij is de meest succesvolle Engelse bondscoach in 55 jaar", benadrukte ze.