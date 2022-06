Afgang voor Engeland voor eigen publiek, Hongarije leidt zowaar in de "Groep des Doods"

Met amper 1 goal en 2 punten uit hun eerste 3 matchen in deze Nations League kreeg bondscoach Gareth Southgate het al wat warm onder zijn voeten. Dat zal er na deze wanvertoning tegen Hongarije niet beter op geworden zijn.

Een mislukte kopbal van John Stones was het openingsakkoord van een pijnlijke avond voor de Engelsen in Wolverhampton. Roland Sallai profiteerde en zou dat in een dolle slotfase nog een tweede keer doen. Deze keer ging Kalvin Phillips niet vrijuit.

Zsolt Nagy en Daniel Gazdag strooiden vervolgens nog wat extra zout in de Engelse wonde. Stones draaide de dolk er zelf nog wat harder in door nog een 2e gele kaart te pakken.

Onder luid boegeroep dropen de Engelse spelers na het laatste fluitsignaal af: de zwaarste thuisnederlaag voor hen sinds 1928. Hongarije staat na 4 duels verrassend aan de leiding, voor grootmachten, Duitsland, Italië en Engeland.