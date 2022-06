Herbeleef dag 5 op het WK 3x3: van 1/8e finales tot 1/4e finales met de Lions, de Cats en de VS

clock 22:30 22 uur 30. BEKIJK Pool Grabovski wint dunk contest met gewaagde sprong. BEKIJK Pool Grabovski wint dunk contest met gewaagde sprong

clock 22:07 22 uur 07. Dunkcontest als dessert. Er is als toetje nog een dunk contest: de beste indrukwekkendste dunk wint. Het publiek, dat nog talrijk aanwezig is op de Groenplaats, smult ervan!

clock 22:00 22 uur . De eerste fase van de eindronde is voorbij. Alle 1/8e en 1/4e finales zijn gespeeld. We weten welke 4 landen bij de mannen en welke 4 landen bij de vrouwen tot de wereldtop behoren. Opvallend: de Lions zijn er wél nog bij, de Cats mogen het toernooi met opgegeven hoofd verlaten, de VS zijn zowel bij de mannen, als de vrouwen uitgeschakeld en ook olympisch kampioen Letland vormt geen bedreiging meer. Tot morgen!

clock 21:57 21 uur 57. Bekijk hier hoe de VS afdruipen tegen Litouwen.

clock 21:55 21 uur 55. Nóg een verrassing: Litouwen vernedert VS! Ook de Verenigde Staten verlaten het toernooi. En hoe. Met kopjes tussen de schouders naar beneden kropen Iverson en co. de catacomben in. Litouwen was een stevig maatje te groot voor de basketbalgrootmacht: 21-11, werd het. Morgen om 18.10 u mag Litouwen tegen Frankrijk vechten voor een plaats in de finale.

clock 21:55 21 uur 55. Litouwen duwt door en staat op een zucht van de halve finale. Nog 2 punten en ook de VS mogen naar huis: 10-19.

clock 21:51 21 uur 51. De VS in de problemen. Ook de VS hebben het niet makkelijk, iets over halfweg in de wedstrijd moeten ze een achterstand van 6-14 (!) zien om te buigen. Dat wordt een aartsmoeilijke klus...

clock 21:46 21 uur 46. Laatste kwartfinale tussen Team USA en Litouwen. De laatste kwartfinale gaat tussen de Verenigde Staten en Litouwen.

clock 21:32 21 uur 32. De Cats zijn uitgeschakeld. Het heeft niet mogen zijn voor de Belgian Cats. Tegen wereldkampioen China werd het met z'n drieën een oneerlijke strijd. Gesteund door de fans en met opgeheven hoofd verlaten de Cats de 3x3-mat op de Groenplaats.

clock 21:08 21 uur 08. WK 3x3 basketbal Vermoeide Cats klauwen ook tegen China, maar ze moeten het WK 3x3 met opgeheven hoofd verlaten

clock 21:05 21 uur 05. Het is tijd voor de Cats! De volgende kwartfinale is die tussen de Belgian Cats en wereldkampioen China. Het wordt een moeilijke uitdaging!

clock 21:01 21 uur 01. Nog een verrassing: ook Oranje uitgeschakeld! Nederland begon op achterstand, kon wel nog terugvechten, maar liet het in het slot volledig schieten. Frankrijk had geen genade: 18-12 werd het nog. Morgen speelt Frankrijk de halve finale om 18.35 u tegen de winnaar uit het duel tussen de Verenigde Staten en Litouwen, dat vanavond wordt afgewerkt om 21.35 u.

clock 20:56 20 uur 56. Nederland in de problemen. De kloof is opnieuw voor Frankrijk en deze keer lijkt ze beslissend! Met nog een halve minuut te spelen staat Frankrijk 15-12 voor. Een nieuwe verrassing op dit WK lijkt in de maak...

clock 20:53 20 uur 53. En het staat weer gelijk! Nederland komt op 10-10. Het is alweer spannend!

clock 20:48 20 uur 48. Halfweg kan Nederland dankzij 2-punters gedeeltelijk de rug rechten. Frankrijk behoudt nog wel een voorsprong: 8-6.

clock 20:46 20 uur 46. Frankrijk zet meteen de toon. In de eerste 2 minuten loopt het 4-1 uit. Wat kan Oranje daartegen inbrengen?

clock 20:42 20 uur 42. Nederlandse mannen zijn er klaar voor. De Nederlandse mannen maken zich klaar voor hun kwartfinale tegen Frankrijk. Oranje is licht favoriet.

clock 20:37 20 uur 37. Litouwen verslaat Polen en gaat naar halve finales! Polen, de winnaar van de groep met België, is uitgeschakeld. Litouwen nam het laatste deel van de wedstrijd over. Eindstand: 19-16. Morgen om 17.15 u speelt Litouwen de halve finales tegen Canada.

clock 20:36 20 uur 36. Stevig tempo in Litouwen tegen Polen: