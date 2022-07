Oefenwedstrijden: KV Oostende vloert Vitesse, Genk herpakt zich tegen Seraing

clock 17:56 17 uur 56. Oostende is klaar voor competitiestart. Oostende heeft zondagnamiddag met 2-0 gewonnen van de Nederlandse subtopper Vitesse. De kustploeg tankt zo vertrouwen met het oog op de start van het nieuwe seizoen. Na een evenwichtige eerste helft, scoorde Oostende een kwartier voor tijd via D'Haese op corner en even later verdubbelde Sakamoto de score. Oostende speelde met zijn typeploeg, gezien de weinige wissels van trainer Yves Vanderaeghe. Oostende moet volgende week op verplaatsing naar het Lotto park van Anderlecht op de openingsspeeldag. . Oostende is klaar voor competitiestart Oostende heeft zondagnamiddag met 2-0 gewonnen van de Nederlandse subtopper Vitesse. De kustploeg tankt zo vertrouwen met het oog op de start van het nieuwe seizoen. Na een evenwichtige eerste helft, scoorde Oostende een kwartier voor tijd via D'Haese op corner en even later verdubbelde Sakamoto de score. Oostende speelde met zijn typeploeg, gezien de weinige wissels van trainer Yves Vanderaeghe. Oostende moet volgende week op verplaatsing naar het Lotto park van Anderlecht op de openingsspeeldag.

clock 17:55 17 uur 55.

clock 16:26 16 uur 26. Genk herpakt zich na verloren galamatch. Na de 0-2-nederlaag tegen AEK Athene gisteren tijdens de fandag is KRC Genk er vandaag wel in geslaagd om een goed resultaat neer te zetten. Tegen Seraing won het team van Wouter Vrancken met 4-0. De wedstrijd werd overigens achter gesloten deuren afgewerkt waardoor er momenteel geen verdere informatie beschikbaar is. . Genk herpakt zich na verloren galamatch Na de 0-2-nederlaag tegen AEK Athene gisteren tijdens de fandag is KRC Genk er vandaag wel in geslaagd om een goed resultaat neer te zetten. Tegen Seraing won het team van Wouter Vrancken met 4-0. De wedstrijd werd overigens achter gesloten deuren afgewerkt waardoor er momenteel geen verdere informatie beschikbaar is.

clock 17-07-2022 17-07-2022.

clock 21:52 De opstelling van Anderlecht, met Trebel in de basis:. 21 uur 52. De opstelling van Anderlecht, met Trebel in de basis:

clock 21:52 21 uur 52. Anderlecht wint zijn galamatch. De tweede ontmoeting met Olympique Lyon van vandaag heeft Anderlecht wel winnend afgesloten. Met zijn typeploeg won Mazzu zijn eerste wedstrijd in het Lotto Park met 3-0. Refaelov opende al na twee minuten de score, nieuwkomer Esposito verdubbelde op het uur. Amuzu zette tien minuten voor tijd de eindstand op het bord. Aan de overkant koos ook Peter Bosz nagenoeg voor zijn sterkst mogelijke opstelling. Jason Denayer ontbrak in het verliezende kamp met een aanslepende blessure. . Anderlecht wint zijn galamatch De tweede ontmoeting met Olympique Lyon van vandaag heeft Anderlecht wel winnend afgesloten. Met zijn typeploeg won Mazzu zijn eerste wedstrijd in het Lotto Park met 3-0.

Refaelov opende al na twee minuten de score, nieuwkomer Esposito verdubbelde op het uur. Amuzu zette tien minuten voor tijd de eindstand op het bord.

Aan de overkant koos ook Peter Bosz nagenoeg voor zijn sterkst mogelijke opstelling. Jason Denayer ontbrak in het verliezende kamp met een aanslepende blessure.



clock 21:48 21 uur 48.

clock 21:22 21 uur 22. Charleroi verliest van Straatsburg. Charleroi heeft zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 1-2-nederlaag tegen de Franse subtopper Straatsburg. De Malagassiër Marco Ilaimaharitra effende het pad voor de Zebra's, maar twee snelle tegentreffers in het begin van de tweede helft deden hen uiteindelijk toch de das om. Matz Sels keepte de eerste helft bij de bezoekers. . Charleroi verliest van Straatsburg Charleroi heeft zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 1-2-nederlaag tegen de Franse subtopper Straatsburg.

De Malagassiër Marco Ilaimaharitra effende het pad voor de Zebra's, maar twee snelle tegentreffers in het begin van de tweede helft deden hen uiteindelijk toch de das om. Matz Sels keepte de eerste helft bij de bezoekers.

clock 21:20 21 uur 20.

clock 19:53 19 uur 53. Cercle dendert vlotjes voorbij Dender. Cercle sluit zijn voorbereiding ook af met een positief gevoel. Op het veld van Dender gingen de ballen vlotjes in het net. Van der Bruggen, Ayase, Hotic, Martlé en Denkey zetten hun naam op het scorebord. . Cercle dendert vlotjes voorbij Dender Cercle sluit zijn voorbereiding ook af met een positief gevoel. Op het veld van Dender gingen de ballen vlotjes in het net. Van der Bruggen, Ayase, Hotic, Martlé en Denkey zetten hun naam op het scorebord.

clock 19:53 19 uur 53.

clock 18:17 18 uur 17. Genk verliest afscheidsmatch Denier. Racing Genk heeft zaterdag op zijn fandag een nederlaag geleden tegen het Griekse AEK Athene (0-2). De wedstrijd stond volledig in teken van Pierre Denier, die na 48 jaar trouwe dienst afzwaait bij de club van zijn hart. Gerasimos Mitoglou verpestte met twee treffers het afscheidsfeestje in een potige afscheidsmatch waarin acht gele kaarten vielen. . Genk verliest afscheidsmatch Denier Racing Genk heeft zaterdag op zijn fandag een nederlaag geleden tegen het Griekse AEK Athene (0-2). De wedstrijd stond volledig in teken van Pierre Denier, die na 48 jaar trouwe dienst afzwaait bij de club van zijn hart. Gerasimos Mitoglou verpestte met twee treffers het afscheidsfeestje in een potige afscheidsmatch waarin acht gele kaarten vielen.





clock 18:15 18 uur 15.

clock 18:10 18 uur 10. KV Kortrijk kan met vertrouwen naar de competitiestart. Tegen Utrecht werd er met 2-1 gewonnen. Benchaib en Gueye maakten de doelpunten. Ook nog in West-Vlaanderen bleef Zulte Waregem steken op een 1-1-gelijkspel tegen Valenciennes. Gescoord werd er door Stan Braem, de spits die vorig seizoen zijn wedstrijden nog afwerkte bij KSV Zwevezele in Tweede Amateur. . KV Kortrijk kan met vertrouwen naar de competitiestart. Tegen Utrecht werd er met 2-1 gewonnen. Benchaib en Gueye maakten de doelpunten. Ook nog in West-Vlaanderen bleef Zulte Waregem steken op een 1-1-gelijkspel tegen Valenciennes. Gescoord werd er door Stan Braem, de spits die vorig seizoen zijn wedstrijden nog afwerkte bij KSV Zwevezele in Tweede Amateur.

clock 18:04 18 uur 04.

clock 18:03 18 uur 03.

clock 17:50 17 uur 50. KV Mechelen knokt terug. Geen overwinning, maar ook geen afstraffing voor Malinwa tegen Wolfsburg. In de tweede helft knokte het team van de gloednieuwe coach Danny Buijs zich nog van 1-4 terug naar 3-4. De doelpunten in de tweede helft waren van Hernandez en Hairemans. . KV Mechelen knokt terug Geen overwinning, maar ook geen afstraffing voor Malinwa tegen Wolfsburg. In de tweede helft knokte het team van de gloednieuwe coach Danny Buijs zich nog van 1-4 terug naar 3-4. De doelpunten in de tweede helft waren van Hernandez en Hairemans.



clock 17:30 17 uur 30.

clock 17:11 17 uur 11. KV Mechelen ziet af tegen Casteels en co. Het ziet er niet zo goed uit voor KV Mechelen tegen Bundesliga-club VfL Wolfsburg. Al voor rust legden de Duitsers er 4 in het mandje: Nmecha, Waldschmidt, Marmoush en Baku. Even later prikte Sjved nog tegen voor de thuisploeg. . KV Mechelen ziet af tegen Casteels en co Het ziet er niet zo goed uit voor KV Mechelen tegen Bundesliga-club VfL Wolfsburg. Al voor rust legden de Duitsers er 4 in het mandje: Nmecha, Waldschmidt, Marmoush en Baku. Even later prikte Sjved nog tegen voor de thuisploeg.

clock 17:05 17 uur 05.