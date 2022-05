Nog meer Belgisch goud in Duitsland: Jean-François Deberg is de primus bij de handbikers

Jean-François Deberg is met zijn 40 jaar een van de ouderdomsdekens in de Belgische para-cyclingploeg. In de tijdrit moest hij in Elzach tevreden zijn met het brons, maar de wegrit over 52 kilometer kon hij wel naar zijn hand zette.

Deberg ontsnapte met de Italiaan Martino Pini en haalde het uiteindelijk makkelijk in de sprint om het goud. De eerste achtervolgende groep volgde op een minuut.

Voor België is het al de 3e gouden medaille in de wegritten, na eerder triomfen voor Tim Celen en Maxime Hordies.