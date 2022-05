Warriors op één zege van Conference Finals na nagelbijter tegen Memphis

Memphis probeert woensdag in eigen huis het duel nog wat te rekken. Golden State staat op één overwinning van zijn 6e Western Conference Finals in 8 seizoenen.

Maar de Warriors kunnen wel omgaan met de druk. Curry schoot pas in het slot helemaal wakker. Hij maakte in het laatste quarter 18 van zijn 32 punten. Golden State trok zo nog net met 101-98 het laken naar zicht toe.

Vooral in de eerste helft was Golden State nergens, met amper 32 punten. Vooral de pijnlijke 0 op 15 op driepunters was veelzeggend. Pas net voor de rust werd de ban gebroken en mikte Stephen Curry - als eerste ooit - zijn 500e driepunter in de play-offs binnen.

Memphis Grizzlies moest het zonder sterspeler Ja Morant stellen, maar dat leek de nummer 2 uit de Western Conference niet te deren. Het ging het laatste quarter in met 7 punten voorsprong en had alle kansen om te winnen.

Boston Celtics klauwt terug

Ook in de Eastern Conference was het 4e quarter bepalend in de confrontatie tussen Milwaukee Bucks en Boston Celtics. Met een reeks van 13-4 in het 3e kwart had de titelverdediger in de NBA de macht gegrepen.

Maar Boston vocht terug in het laatste kwart. Al Horford - voor het eerst in zijn carrière goed voor 30 punten - en Jayson Tatum (ook 30 punten) loodsten de Celtics naar een 2-2-stand in de halve finales van de Eastern Conference.

De Celtics konden een achterstand van 11 punten uitwissen en wonnen de 4e wedstrijd met 116-108. Woensdag staat in Boston een 5e confrontatie op het programma.