Philippe Gilbert: "Nu ga ik trouwen en daarna wil ik nog meer winnen"

In de laatste rit van Ardres naar Duinkerke kwam Gilberts nipte voorsprong van 4 seconden niet meer in het gedrang.

Dat de Vierdaagse op een secondespel zou uitdraaien, was meteen duidelijk toen onze landgenoot zaterdag de roze leiderstrui in handen kreeg. Hij had slechts vier seconden voorsprong op Oliver Naesen en 5 op Jake Stewart.

Philippe Gilbert bolde op een veilige 15e plaats over de streep, terwijl zijn dichtste concurrenten geen bonificatieseconden konden rapen.

"Na de teleurstelling van het missen van de ritzege gisteren (toen Gilbert 4e eindigde in de lastigste etappe van de week, maar wel de leiderstrui pakte, red), ben ik heel blij met deze eindzege", zegt de 39-jarige Gilbert.



"Ik had vooraf wel wat stress, omdat het een lastig lokaal circuit was, met veel bochten en het een constant gevecht was om in de juiste positie te zitten."

Na zijn ritoverwinning eerder deze week is de eindzege Gilberts tweede triomf sinds zijn terugkeer bij Lotto-Soudal.

"Het doet enorm veel deugd. Ik heb twee jaar met veel problemen en moeilijke

momenten achter de rug."

"Maar ik wil mijn carrière afsluiten op het hoogste niveau. Ik ben nooit vergeten wat je allemaal moet doen om op dat niveau te komen."

"De klassiekers verliepen moeizaam, omdat ik door ziekte nooit optimaal heb kunnen trainen. Hier, in beter weer en met een koers die iets korter is, lukte het gelukkig wel. Met dank ook aan onze geweldige ploeg."

Volgens de voormalige wereldkampioen kan er dit seizoen nog iets bij. "Eerst ga ik trouwen, later deze maand, maar daarna ben ik nog zeer ambitieus. Ik wil nog meer

winnen."