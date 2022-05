Giannis Antetokounmpo leidt Bucks voorbij Celtics, Curry klopt Morant in sterrenduel

In een zwaarbevochten derde ontmoeting met Boston verspeelden de Bucks in het oosten nog bijna een voorsprong van 13 punten die ze in het derde kwart hadden opgebouwd.

In de slotfase konden de titelverdedigers rekenen op een weergaloze Giannis Antetokounmpo, die net geen triple-double liet optekenen (42 punten, 12 rebounds en 8 assists), en Jrue Holiday (25 punten) om de comeback van de Celtics (103-101) af te stoppen.

Jaylen Brown was in het verliezende kamp goed voor 27 punten. De vierde wedstrijd is gepland voor maandag in Milwaukee.

Golden State kwam in het westen als winnaar uit de strijd tegen Memphis. De Warriors scoorden 142 punten en versloegen de jonge Grizzlies, die laat in de wedstrijd sterspeler Ja Morant (34 punten) met een knieblessure zagen uitvallen. De schade zou naar verluidt wel meevallen.

De Californische ploeg kon rekenen op zijn "Splash Brothers" Steph Curry (30 punten) en Klay Thompson (21 punten), terwijl Jordan Poole voor 27 punten tekende. De vierde wedstrijd vindt maandag plaats in San Francisco.