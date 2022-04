Hope Solo, een van de beste doelvrouwen in de geschiedenis, pakt alcoholverslaving aan

Hope Solo is geen kleine naam in het vrouwenvoetbal. Integendeel.

Ze speelde meer dan 200 interlands voor de VS en met het Amerikaanse team werd ze wereldkampioene in 2015 en won ze goud op de Spelen van 2008 en 2012.

Begin deze maand werd Solo gearresteerd op de parking van een winkelcentrum. Ze werd aangeklaagd voor kindermishandeling, verzet bij haar arrestatie en rijden onder invloed.

Op haar sociale media heeft Solo nu laten weten dat ze haar problemen wil aanpakken. Ze laat zich opnemen in een ontwenningskliniek en vraagt om haar introductie in de Hall of Fame, gepland voor volgende maand, uit te stellen.

"Momenteel gaan mijn energie en aandacht naar mijn gezondheid, mijn herstel en mijn familie", schrijft Solo. "Ik wil de Hall of Fame bedanken voor hun steun en begrip."