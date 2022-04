Jonge kaas is oude kaas geworden: Anthony Delaplace boekt 11 jaar na de vorige zijn 2e profzege in Parijs-Camembert

Dorian Godon had de voorbije 2 edities van Parijs-Camembert gewonnen, maar deze keer stond hij niet aan de start.

Anthony Delaplace reed een erg actieve koers en schoof regelmatig mee in de ontsnappingen. Zo had hij ook de goeie vlucht te pakken, met daarbij ook Jimmy Janssens, die tegen 4 Fransen moest optornen.

De 5 deden elkaar slag om slinger pijn, maar het was Delaplace die de meest snedige demarrage in huis had. Op zijn 21e had hij met de Poly Normande vroeg in zijn carrière al kunnen scoren, maar daarna viel het stil. 11 jaar later bewijst hij dan toch geen eendagsvlieg te zijn.