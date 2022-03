Voor het eerst sinds 1982 keert de Formule 1 in 2023 terug naar Las Vegas

De aankondiging van Stefano Dominicali was geen grote verrassing, want geruchten over een terugkeer van de F1 naar Las Vegas deden al een tijdje de ronde.



De race zal volgend jaar plaatsvinden op een zaterdagavond in november. Er wordt een 6 kilometer lang circuit uitgetekend op en om de beroemde Las Vegas Strip, langs bekende plekken zoals de Bellagio-fonteinen en Caesars Palace.



"Dit is een ongelooflijk moment voor de Formule 1. Een 3e Grand Prix in de Verenigde Staten getuigt van de aantrekkingskracht en de groei van onze sport", zegt een trotse Stefano Dominicali.



"Las Vegas staat bekend om zijn amusement, gastvrijheid, spektakel en uiteraard de Las Vegas Strip. Er is geen betere plek voor de Formule 1 dan in de entertainmenthoofdstad van de wereld."