RETRO: Deze 3 Belgen zorgden voor historische zeges in de Strade Bianche

De eerste editie van wat toen nog de Montepaschi Eroica heette, werd in 2007 gehouden. We moesten amper 5 edities wachten op een Belgische winnaar. Die eer was weggelegd voor Philippe Gilbert. Het spektakel brak los in de slotkilometer. Een ruime kopgroep met onder andere Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Fabian Cancellara begon aan de beklimming naar de Piazza del Campo. Gilbert beschikte diep in het slot nog over de beste benen en plaatste een versnelling op de moordende slotklim. Alessandro Ballan kon aanklampen. Ze vochten een nagelbijtende strijd uit in de straten van Siena. Van de laatste bocht maakte Gilbert gebruik om in de beste positie naar de finish te rijden en maakte het af.

2018: Tiesj Benoot troeft iedereen af in heroïsche editie

De slechte weersverwachtingen toverden de Italiaanse grindwegen om in modder- en slijkstroken. De editie van 2018 dook de geschiedenisboeken in als de meest heroïsche ooit. Wout van Aert zat samen met Romain Bardet in een ontsnapping. Tiesj Benoot en Pieter Serry probeerden vanuit een achtervolgende groep de oversteek te maken naar het duo. Benoot had een goeie dag, want nadat hij Serry uit zijn wiel had geschud, ging hij op en over het duo Van Aert-Bardet. Benoot schoot er als een vuurpijl alleen vandoor op 12 kilometer van de finish. Het slijk en de modder van de grindwegen hadden ondertussen hun sporen nagelaten op de kledij en het gelaat van Benoot. Benoot heerste als een ware modderkoning op de Piazza del Campo. Hij pakte zijn eerste profoverwinning en dat in een heroïsche Strade Bianche. Op de steile slotklim in de straten van Siena eiste de vermoeidheid zijn tol bij Van Aert. Zijn lichaam verkrampte waardoor hij sukkelde met zijn fiets. Die onwaarschijnlijke beelden staan nog altijd in het geheugen van wielerliefhebbers gegrift. Van Aert zette zijn kwaliteiten in de verf in zijn allereerste Strade. Hij werd uiteindelijk 3e na Benoot en Bardet.

2020: Wout van Aert voert huzarenstukje op

De Strade Bianche in 2020 stond door de coronapandemie pas in augustus op de kalender. Dat zorgde ervoor dat de renners te maken kregen met hete temperaturen en stoffige grindwegen. De 14e editie was een ware slijtageslag. De ene topfavoriet na de andere moest lossen. Op 50 kilometer van de streep moesten renners als Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel afscheid nemen van de kopgroep door een moordende versnelling van Jakob Fuglsang. Op de laatste strook had Van Aert zijn kans geroken. Hij nam afstand van kleppers als Jakob Fuglsang, Maximilian Schachmann, Davide Formolo en Alberto Bettiol. Van Aert moest een solo van 12 kilometer tot een goed einde weten te brengen. Hij voelde de hete adem van Formolo en Schachmann wel in zijn nek want zij achtervolgden op 10 seconden. 3e keer goeie keer voor Van Aert. Na 2 derde plaatsen kwam hij in 2020 als eerste toe op de Piazza del Campo in Siena. Hij pakte er zijn eerste overwinning in de Strade.

