Bisnummer Benoot, koppige vluchters en bloedstollende finish: Kuurne-Brussel-Kuurne in 4 momenten

1. Bisnummer van Benoot

De vroege vlucht is nog maar pas gegrepen of Tiesj Benoot duikt weer op in de frontlinie. De renner van Jumbo-Visma zorgt voor een bisnummer door opnieuw in de aanval te trekken. Op de Trieu gaat hij even solo. Benoot laat zich uiteindelijk inlopen, maar heeft wel het peloton in stukken gescheurd. Er ontstaat een kopgroep van 18 met onder meer Pidcock, Küng, Lampaert en Trentin.