Alexander Zverev vraagt om vergiffenis na woede-uitbarsting in Acapulco: "Ik ben teleurgesteld in mezelf"

Via een bericht op zijn Instagrampagina biedt Alexander Zverev zijn excuses aan.

"Het is moeilijk te beschrijven hoeveel spijt ik heb van mijn gedrag tijdens en na de wedstrijd gisteren", begint Zverev. "Ik heb mijn excuses aangeboden aan de scheidsrechter. Mijn uitbarsting was verkeerd en onacceptabel. Ik ben teleurgesteld in mezelf."

"Ik wil me ook graag excuseren tegenover mijn fans, het toernooi en de sport die ik liefheb."