VIDEO: Alexander Zverev mept racket stuk op scheidsrechtersstoel en wordt uitgesloten

Alexander Zverev dubbelde in Mexico aan de zijde van de Braziliaan Marcelo Melo, maar in de tweede ronde verloren de twee van een Brits-Fins duo.



Na die nederlaag verloor Zverev zijn zelfbeheersing. De Duitser was schijnbaar gefrustreerd door een beslissing van de umpire eerder in de wedstrijd en koelde zijn woede op de scheidsrechterstoel, waarbij hij de official slechts op een haar miste.



De ATP liet na het incident weten dat Zverev wordt uitgesloten van het toernooi voor zijn onsportieve gedrag. In het enkelspel profiteert Peter Gojowczyk van de uitsluiting van Zverev. Hij mag zonder te spelen naar de volgende ronde.