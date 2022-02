Extra Time over de zaak-Vanzeir: "Onbegrijpelijk, maar zijn excuses zijn oprecht"

"Vanzeir dacht niet: "Ik ga hem er eentje geven""

Afgelopen zaterdag ging het licht even uit bij Dante Vanzeir. De Union-spits deelde een slag uit aan Charleroi-speler Ozornwafor en werd prompt van het veld gestuurd. Er hangt Vanzeir wellicht een zware straf boven het hoofd.



"Het is een onbegrijpelijke reactie", zei analist Franky Van der Elst in Extra Time. "Het is eerder een reflex, maar een slechte reflex. Hij zal - zoals zijn vader zei - op de blaren moeten zitten."



"Maar het is een reactie in de beweging, het is niet dat hij een halfuur dacht: "Ik ga Ozornwafor er eentje geven.""



"Als er nu één speler is, waarvan je zou denken dat die zoiets niet in zijn gedachten opneemt, dan is het Vanzeir", zegt Sonck. "Maar het waren geen gedachten, dat is het net, het was een reactie", reageert Joos.



Gast aan tafel Nikola Storm speelde bij Mechelen nog samen met Vanzeir. "Die actie, dat is Dante niet", vertelde Storm. "Het was wellicht een black-out, op het moment zelf."