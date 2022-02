Vijf biatleten op de Winterspelen, hoe is België een biatlonland geworden?

Terwijl er deze winter amper sneeuwvlokken vielen in België, heeft ons land toch 5 biatleten die de Belgische driekleur verdedigen op de Olympische Winterspelen. Tien jaar geleden was dat nog ondenkbaar, maar één naturalisatie bracht de sneeuwbal aan het rollen.

De Winterspelen zijn nog geen succes geweest voor de Belgische biatleten, maar met 5 in Peking geraken was misschien al een succes. "Het werk dat we er de laatste jaren in gestopt hebben, heeft voor een geweldige ontwikkeling gezorgd”, zegt Thierry Langer. "Die estafetteploeg is dan het loon voor de harde arbeid van de laatste jaren." Tien jaar geleden zou het ondenkbaar geweest zijn dat België, net als echte wintersportlanden, een estafetteploeg zou kunnen inzetten op de Winterspelen.



Maar dat veranderde in 2013 toen Michael Rösch, in 2006 met de Duitse estafette olympisch kampioen, voor België koos en zich liet naturaliseren.De Winterspelen van 2014 in Sotsji kwamen nog te vroeg.

Michael Rösch staat eigenlijk aan de wieg van dit team. Dankzij hem zijn we van een amateurploeg geëvolueerd naar profs. Thierry Langer

De genaturaliseerde Rösch zette wel iets in gang in België. "Hij is heel belangrijk geweest. Sinds zijn komst zijn we veel professioneler geworden. Hij staat eigenlijk aan de wieg van dit team", zegt Langer. "Dankzij hem zijn we van een amateurploeg geëvolueerd naar profs."

Met de naturalisatie van Rösch is het Belgische biatlonproject begonnen en de Belgische federatie vindt nog “buitenlands talent” met bijvoorbeeld Florent Claude. "De federatie had als doel om een ploeg af te vaardigen en op internationaal niveau een competitieve federatie te worden", legt Claude het project uit.

En dat werk werpt zijn vruchten af. Met Rösch en Claude slaat de Belgische ploeg geen mal figuur in de estafettewedstrijden. Zo wisselt Rösch als eerste in de WB-wedstrijd in 2017 in Hochfilzen, een jaar later leidt België zowaar halfweg na de beurten van Rösch en Claude. "Dat was onvoorstelbaar", herinnert Langer zich. "Met België vooraan meedoen op een estafette."

"Ik hoop dat we de Belgische jongeren kunnen inspireren"

Rösch en Claude zijn in 2018 in Pyeongchang de eerste Belgische biatleten op de Winterspelen, maar een jaar later stop Rösch plots, omdat hij vader wordt. Dat houdt de Belgen niet tegen. Thierry Langer zet een stap vooruit en de prestaties van Claude en Lotte Lie dit seizoen in de Wereldbeker doen het beste verhopen voor de toekomst.



"We zijn 4 jaar geleden begonnen met 2 biatleten (Rösch en Claude) en nu staan we hier met een volledige ploeg op de estafette. Bovendien is er nu ook Lotte Lie bij de vrouwen. Zij heeft een fantastisch debuutseizoen op de Wereldbeker."

De prestaties in Peking mogen dan tegenvallen, Tom Lahaye-Goffart, de zoon van de Belgische biatlonpionier Fred Lahaye-Goffart, hoopt toch op een soort van "biatloneffect". "Met onze aanwezigheid op de Winterspelen komt het jarenlange werk van de federatie onder de aandacht, ik hoop dat we jongeren in België kunnen inspireren."

programma van Cesar Beauvais dinsdag 8 februari 20 km individueel 91e verslag zaterdag 12 februari 10 km sprint 94e verslag dinsdag 15 februari 4x7,5 km estafette

programma van Florent Claude dinsdag 8 februari 20 km individueel 75e verslag zaterdag 12 februari 10 km sprint 84e verslag dinsdag 15 februari 4x7,5 km estafette

programma van Thierry Langer dinsdag 8 februari 20 km individueel 77e verslag zaterdag 12 februari 10 km sprint 67e verslag dinsdag 15 februari 4x7,5 km estafette

programma van Tom Lahaye-Goffart dinsdag 8 februari 20 km individueel 90e verslag zaterdag 12 februari 10 km sprint 91e verslag dinsdag 15 februari 4x7,5 km estafette