Koreaanse Choi huilt onbedaarlijk na zilver: "Dankzij dat schandaal ben ik de schaatsster die ik nu ben"

In Zuid-Korea is shorttrack bijna een religie en de schaatsers zijn er volkshelden. Maar het afgelopen jaar kwam er ook een duistere kant van dat succes aan het licht.

Uit enkele gelekte berichten bleek dat Shim Suk-hee op de Winterspelen haar landgenote Choi Min-jeong opzettelijk onderuit had gehaald.

Het schandaal blies de bruggen tussen toppers Shim en Choi onherroepelijk op. Shim werd vrijgesproken voor het incident, maar kreeg toch een schorsing van 2 maanden omdat ze in diezelfde berichten ook andere beledigingen had geuit naar haar ploeggenoten en trainers. Hierdoor is Shim er niet bij in Peking.

Voor Choi was het dan weer geen ideale voorbereiding op de Spelen, mede door enkele aanslepende blessures. Na haar zilveren medaille liet ze dan ook haar emoties én tranen de vrije loop.

"Ik weet ook niet waarom ik zo hard moet wenen. Ik denk dat het is omdat het zo zwaar was om me op deze Spelen voor te bereiden. Ik heb moeilijke momenten beleefd, maar het heeft met geholpen de schaatsster te worden die ik nu ben."

"Daarvoor ben ik dan ook dankbaar. Ik denk dat ik vandaag de zilveren medaille kon grijpen omdat ik zo'n tegenslagen en tegenkantingen heb moeten overwinnen."