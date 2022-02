Jury veroorzaakt ophef met "valse start" voor Canadese topfavoriet: "Heel verdacht"

Alle ogen waren voor de 500 meter gericht op de Canadees Laurent Dubreuil. Niet alleen had hij zich in februari 2021 nog tot wereldkampioen gekroond, maar hij leidt ook in de Wereldbekerstand en prijkte al elke wedstrijd op het podium.

Een olympische medaille leek vanzelfsprekend voor de Canadees. De Chinees Gao Tingyu had de gouden lat wel hoog gelegd met een olympisch record (34"32), maar Dubreuil scherpte in december in Calgary nog zijn persoonlijk record aan naar 33"77.

Dubreuil was de laatste die Gao nog van het eerste schaatsgoud voor China kon houden, maar werd bij zijn gooi naar goud teruggefloten voor een valse start. Veel leek er niet aan de hand, maar toch moest de wereldkampioen terug naar de start.

Speelde die valse start Dubreuil parten? Bij een tweede valse start zou hij in elk geval worden gediskwalificeerd, dus voorzichtigheid was geboden. Uiteindelijk kwam de Canadees met 34"52 drie honderdsten tekort om op het podium te staan.

"Dit is heel, heel verdacht, naar mijn mening", schreef Bart Veldkamp meteen op Twitter. "Dit kwam zelfs niet in de buurt van een valse start."

Ook de voormalige Nederlandse schaatser Martin Hersman stelde zich vragen bij de "valse start". "Dubreuil moet zich geflest voelen", aldus Hersman na het bekijken van de herhaling.

Dat er tussen winnaar Gao (34"32) en nummer 11 Zurek (34"74) nog 9 schaatsers zaten, toont dat de minste twijfel bij de start fataal kan zijn voor je medaillekansen.