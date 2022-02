BEKIJK: Therese Johaug pakt 2e langlaufgoud met 4 tienden én oerschreeuw

Johaug was er in 2010 al bij op de Spelen (met goud per team) en in 2014 was er zilver en brons, maar voor haar eerste olympische individuele titel moest ze wachten tot 2022. Ze miste de Spelen van 2018 door een dopingschorsing, naar eigen zeggen te wijten aan een besmette lippenbalsem.



De affaire veroorzaakte een schokgolf in wintersportland Noorwegen. Johaug kwam evenwel sterker terug en domineerde de WK's van 2019 en 2021. En haalt nu ook uit op de Winterspelen.



Zo pakte ze zaterdag het goud in de skiatlon, het allereerste goud tout court van Peking 2022.



Voor haar 2e goud vandaag moest Johaug wel diep gaan: ze schreeuwde het uit toen ze in een race alleen tegen de klok de Finse Kerttu Kiskanen klopte met 4 tienden van een seconde.



Ook de bronzen strijd was ultraspannend: Krista Parmakoski duwde de Russin Natalja Neprjajeva met 5 honderdsten van het podium.