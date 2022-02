En het eerste olympische goud is voor Noorwegen: favoriete Therese Johaug wint skiatlon

Johaug was een absolute wereldtopper, toen ze in 2016 positief testte (en dat toen niet op corona). Het verboden middel clostebol zat naar eigen zeggen in een lippencrème, de ploegdokter stapte meteen op. De affaire veroorzaakte een schokgolf in het skisportland. Met een schorsing van 18 maanden miste ze de Winterspelen.



Thoraug zat haar straf uit en keerde sterker dan ooit terug. Op de WK's van 2019 en 2021 pakte ze 7 van de 8 gouden medailles, waaronder alle 6 de individuele competities.



Vandaag had ze een afspraak met haar eigen geschiedenis. Ze had in 2010 al een keer goud gepakt op de teamaflossing, in 2014 was er zilver (30 km vrije stijl) en brons (10 km klassieke stijl), maar die eerste individuele olympische titel moest er vandaag komen.



In de skiatlon moeten de vrouwen eerst 7,5 km in klassieke stijl langlaufen, daarna volgt nog eens dezelfde afstand in vrije stijl. Bij de wissel van ski's en stijl sloeg Thoraug toe: ze zette een versnelling in waar de concurrentie geen antwoord op had.



Ze gleed naar een voorsprong van 50 seconden, bij haar finish in 44'13"7 had ze nog een halve minuut over. De Russin Natalja Neprjajeva sprintte naar zilver, voor de neus van de Oostenrijkse Teresa Stadlober.



Titelverdedigster Charlotte Kalla was de titelhoudster: de Zweedse moest vrede nemen met de 19e plaats.