Matthias Mayer heeft met succes zijn olympische titel in de super-G verdedigd. De Oostenrijker was in Peking nipt sneller dan de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle en de Noor Aleksander Aamodt Kilde. Mayer wint voor de 3e Winterspelen op een rij goud, na zijn titel op de afdaling in 2014 en zijn titel op de super-G in 2018.