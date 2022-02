Beat Feuz snelt naar goud op afdaling, zilver voor oudste medaillewinnaar in alpineskiën

Door de wispelturige wind in de bergen rond Peking werd de afdaling met een dag uitgesteld. Vandaag waren de condities wel perfect en Vincent Kriechmayr mocht de spits afbijten op de relatief onbekende afdaling. De Oostenrijker leek niet echt tevreden en werd uiteindelijk 8e.

Daarna lag de wedstrijd 10 minuten stil na een stevige crash van de Duitser Dominik Schwaiger. Hij moest met een draagberrie van de piste gehaald worden.

De eerste echte toptijd kwam achter de naam van Matthias Mayer. De Oostenrijker, olympisch kampioen op dit onderdeel in 2014, deed het in 1'42"79 en leek kans te maken op een derde keer goud op een rij, met ook een titel op de super-G in 2018.

Jammer voor hem, maar Beat Feuz had andere plannen. De Zwitser won eind januari nog de klassieker in Kitzbühel en trok die vorm door. Hij dook 16 honderdsten onder de tijd van Mayer.

Even was het nog nagelbijten voor Feuz terwijl Clarey van de berg kwam. De 41-jarige Fransman won nog nooit een wereldbeker, maar ging voortvarend naar beneden in Peking. Een grote stunt leek in de maak, maar uiteindelijk werd het zilver voor hem.

Topfavoriet Aleksander Kilde bleef met lege handen achter. Hij werd 5e op een halve seconde van de winnaar.