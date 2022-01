Chinese reddingsartsen worden rigoureus omgevormd tot topskiërs voor Winterspelen

In een land waar slechts weinigen kunnen skiën, was het niet evident om kandidaten te vinden. Enkele amateurs gaven zich toch op en zij werden de voorbije maanden aan een rigoureuze training onderworpen, om van hen topskiërs te maken.

"Het is bijvoorbeeld niet evident om je ski's aan en uit te doen in de sneeuw", vult dokter Li Dong aan. "Als je je evenwicht verliest, val je helemaal naar beneden, want de piste is steil en uiterst glad."

Los van de sportieve uitdagingen zijn er ook de omstandigheden die het werk van een dokter niet makkelijk maken. "De temperatuur zakte soms tot 20 of 30 graden onder nul", herinnert chirurg Li Qiyi zich. "Met de wind erbij voelde het nog veel kouder aan. Sommigen van ons kregen zelfs brandwonden aan hun gezicht of voeten door de kou."