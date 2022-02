Olympisch portret Bart Swings: onze grootste medaillekandidaat in Peking

De Belgische atleet die u tijdens de Olympische Winterspelen wellicht vaak in actie zal zien is Bart Swings. De snelschaatser heeft zich ingeschreven voor 4 nummers. Met een gouden plak als beloning in het slotweekend?

Bekijk het portret van Bart Swings

Steekkaart Bart Swings (30)

sport: snelschaatsen



specialteit: massastart (koers op ijs)

woonplaats: Leuven en Heerenveen (Ned)

Olympische Spelen: 3e deelname (na Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018)



bijnaam: Swings on Wings



Kannibaal op wieltjes

Bart Swings begint zijn carrière niet op ijsschaatsen, wel op rolschaatsen. Bij de jeugd zijn podiumplaatsen nog schaars. Swings is niet van de grootsten en moet knokken voor resultaten. Die komen er wel als junior. En veel. Op zijn 18e begint Swings aan zijn veroveringstocht. Elke koers die hij rijdt, zet hij naar zijn hand. Of de skeelerwedstrijden zich nu op de weg, op de piste, op Europees of op wereldniveau afspelen: Swings grossiert in medailles. En liefst van goud. Op WK's rijdt Swings 15 titels bij mekaar, op EK's zelfs 29. Zijn vier titels op de World Games schat hij nog hoger in.

Bart Swings in actie op het WK skeeleren van 2013 in Oostende.

Vice-olympisch kampioen massastart

Maar skeeleren staat niet op het olympisch programma. En met zulke kwaliteiten droomt Bart Swings van de Spelen. Eind 2010 proeft hij een eerste keer van het snelschaatsen. Swings leert snel. In 2013 rijdt hij zijn eerste medailles op wereldniveau bij mekaar. Een jaar later debuteert de opvolger van schaatsbelg Bart Veldkamp op de Olympische Spelen van Sotsji. Op de 5.000 meter belandt Swings ei zo na op het (Nederlandse) podium. Jorrit Bergsma gaat slechts een dikke seconde sneller dan onze landgenoot. Op de Olympische Spelen van 2018 staat de massastart voor het eerst op het olympische menu. Een zege voor Swings die zijn ervaring als skeelerkampioen kan uitspelen in het tactische nummer. En de Belgische schaatser scoort in de koers op het ijs. Nadat hij aanvaller Sven Kramer tot de orde heeft geroepen is enkel de Koreaan Lee sneller in de sprint. Zilver voor Team Belgium, de eerste olympische wintersportmedaille sinds het brons van Veldkamp in 1998. "Ik was 8 jaar eerder met schaatsen begonnen met als doel een olympische medaille te behalen. Dat dat uiteindelijk gelukt is, is vooral een grote opluchting", zegt Swings hierover.

Tweevoudig Europees kampioen

Na Pyeongchang is het even zoeken voor Bart Swings op de afstandsnummers. Pas dit seizoen heeft hij de techniek en de snelheid weer gevonden om aan te klampen bij de wereldtop. "We hadden hem afgeschreven voor de afstanden, maar sinds hij overwintert in Heerenveen staat Swings veel vaker op het ijs. En dat werpt zijn vruchten af", ziet onze schaatscommentator Bert Sterckx. In december verbeterde Swings zijn Belgisch record op de 5.000 meter nog en op het EK schaatste hij naar mooie ereplaatsen. Op de massastart blijft Swings wereldtop. Begin dit jaar koerste hij een tweede keer naar EK-goud op zijn favoriete nummer. "Ik ben blij met hoe mijn vorm nu is. Ik heb ook dit jaar mijn tijden nog verbeterd." "Mijn eerste reactie na mijn zilveren medaille in Pyeongchang was: shit, ik was dicht bij goud. Dat moeten we nu dan maar winnen in Peking." Afspraak op zaterdag 19 februari in de Nationale Schaatsovaal.

programma Bart Swings zondag 6 februari 5.000 meter dinsdag 8 februari 1.500 meter vrijdag 11 februari 10.000 meter zaterdag 19 februari massastart

