Naomi Osaka is na mentale rustpauze klaar voor Australian Open

Met een foto op sociale media bevestigt Osaka dat ze op weg is naar Australië. De viervoudige grandslamwinnares had in november al aangekondigd dat ze de trainingen had hervat en is nu ook klaar voor de competitie.

Osaka heeft een woelig 2021 achter de rug. Na haar eindzege op de Australian Open trok ze als 2e reekshoofd naar Parijs, maar de media-aandacht op Roland Garros werd de Japanse te veel.

Osaka wou de verplichte persmomenten overslaan, maar kreeg daarvoor een boete van 15.000 dollar. Na haar zege in de eerste ronde gooide ze zelf de handdoek in de ring en kaartte ze de "mentale druk" in de sportwereld aan.

Nadat Osaka ook Wimbledon had overgeslagen, kwam ze in eigen land wel in actie tijdens de Olympische Spelen. Maar haar olympische droom kwam al in de derde ronde ten einde. Na een vroege uitschakeling op de US Open besloot Osaka opnieuw een mentale rustperiode in te lassen.