Rode Duivels op de bank: "Lukaku toch vaak en ook Witsel is opvallend"

Terwijl Michy Batshuayi zijn draai lijkt te vinden bij Besiktas en ook Christian Benteke regelmatig aan spelen toekomt bij Crystal Palace heeft Romelu Lukaku zich na zijn blessure nog niet kunnen doorzetten bij Chelsea.



En daarmee is hij niet de enige Rode Duivel die de jongste tijd wel eens op de bank belandt. Ook Axel Witsel, Kevin De Bruyne en de broers Hazard zitten in hetzelfde schuitje, al is elke situatie uiteraard verschillend.



"Van Axel Witsel vind ik het zeer opvallend", zegt Peter Vandenbempt in Extra Time. "Witsel was toch altijd de speler waarvan we dachten dat het de eerste naam is die door een trainer op het wedstrijdblad gezet wordt. Dat is nu dus niet het geval."



De concurrentie op het middenveld bij Dortmund is dan ook niet min, weet Wesley Sonck. "Ik ga ook niet zeggen dat het geen correcte beslissing is", gaat Vandenbempt voort. "Maar het is wel een beetje een teken aan de wand. De Bruyne is een ander verhaal, al duurt dat ook wel net iets te lang."



Ook de situatie van Romelu Lukaku bij Chelsea is opvallend. De aanvaller werd voor 100 miljoen weggeplukt bij Inter, maar heeft het na een blessure moeilijk om weer in de ploeg te komen. Trainer Thomas Tuchel lijkt momenteel een ander type aanvaller te verkiezen.



"Tuchel kan twee stenen doen vechten. Die is bij elke club met ruzie vertrokken", weet Filip Joos. "Hij durft dat te zeggen tegen het bestuur: "100 miljoen? Geen probleem!". Op dit moment kiest hij voor die bewegingen in de spits."



Youri Mulder pikt in: "Daarmee houdt hij nu die anderen wel tevreden. Nu kan hij zeggen dat zelfs Romelu Lukaku wel eens op de bank zit. Al zal Lukaku zelf daar niet gelukkig mee zijn."



"Hij zit niet af en toe op de bank. Het gebeurt toch opvallend vaak", besluit Filip Joos de discussie.