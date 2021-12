Gehoord in 90 minutes: "Op dat vlak lijkt Tissoudali echt op Carcela"

In 90 minutes springen ze naar goede gewoonte van de hak op de tak - als een kwieke Bosuil (iets minder decibels weliswaar). 90 minutes over de Zaak Seck, maar ook een hamvraag over Tissoudali, witte schoenen en zowaar ook Edmundo komen aan bod in Asters laatste uitzending voor een welverdiende vakantie.